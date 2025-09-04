Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Зеленський зустрівся із Віткоффом: подробиці
У Парижі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та спецпредставника Білого дому Стіва Віткоффа.
Про це журналістам заявив речник українського президента Сергій Никифоров.
Зустріч Зеленського та Віткоффа
– Президент вирушив на зустріч із Віткоффом. Станом на зараз вона вже завершилася, – повідомив Сергій Никифоров.
