У Парижі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та спецпредставника Білого дому Стіва Віткоффа.

Про це журналістам заявив речник українського президента Сергій Никифоров.

Зустріч Зеленського та Віткоффа

Зараз дивляться

– Президент вирушив на зустріч із Віткоффом. Станом на зараз вона вже завершилася, – повідомив Сергій Никифоров.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.