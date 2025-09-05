Сегодня, 5 сентября, в Закарпатье президент Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского Совета Антониу Коштой.

Встреча Зеленского и Кошты

Так, глава государства поблагодарил Антониу Кошту за визиты и поддержку Украины.

— Знаем о вашем плотном графике, однако вы нашли это время, чтобы поддержать Украину, и спасибо за приезд именно в этот регион, — сказал Зеленский.

Антониу Кошта должен выступить на Конгрессе местных и региональных властей. По словам Владимира Зеленского, участие президента Евросовета в этом конгрессе очень важно.

Зеленский назвал сегодняшние переговоры с Коштой очень продуктивными, которые состоялись в продолжение вчерашнего саммита Коалиции желающих в Париже.

— Мы были вчера в Париже на встрече Коалиции желающих и также вместе говорили с президентом Соединенных Штатов Америки, говорили с другими лидерами Европы. Чувствуется, что сейчас есть шанс подтолкнуть ситуацию ради большей безопасности и больших наших общих результатов Украины и всей Европы, — отметил Владимир Зеленский.

Президент отметил, что сейчас в Европе создают такую систему безопасности, которая начнет работать уже во время войны, сохранится и расширится полностью после войны.

— Многие детали проработаны. 35 стран в нашей Коалиции желающих. Из них 26 готовы участвовать в обеспечении безопасности. Это конкретные вещи на земле, в небе, в морском пространстве, в киберпространстве, а также это о финансировании наших Вооруженных сил, — сказал президент Зеленский.

Также сегодня глава государства должен встретиться с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

4 сентября президент Владимир Зеленский после саммита Коалиции желающих заявил, что вступление Украины в ЕС прописано отдельным пунктом гарантий безопасности.

