Сьогодні, 5 вересня, на Закарпатті президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою.

Зустріч Зеленського та Кошти

Так, глава держави подякував Антоніу Кошті за візити та підтримку України.

– Знаємо про ваш щільний графік, проте ви знайшли цей час, щоб підтримати Україну, і дякую за приїзд саме в цей регіон, – сказав Зеленський.

Антоніу Кошта має виступити на Конгресі місцевих та регіональних влад. За словами Володимир Зеленського, дуже важливою є участь президента Євроради у цьому конгресі.

Зеленський назвав сьогоднішні переговори з Коштою дуже продуктивними, що відбулися як продовження вчорашнього саміту Коаліції охочих у Парижі.

– Ми були вчора в Парижі на зустрічі Коаліції охочих і також разом говорили з президентом Сполучених Штатів Америки, говорили з іншими лідерами Європи. Відчувається, що зараз є шанс підштовхувати ситуацію заради більшої безпеки та більших наших спільних результатів України та всієї Європи, – зазначив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що наразі в Європі створюють таку систему безпеки, яка почне працювати вже під час війни, збережеться та розшириться повністю після війни.

– Багато деталей опрацьовано. 35 країн у нашій Коаліції охочих. З них 26 готові брати участь в гарантуванні безпеки. Це конкретні речі на землі, в небі, в морському просторі, в кіберпросторі, а також це про фінансування наших Збройних сил, – сказав президент Зеленський.

Також сьогодні очільник держави має зустрітися із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

4 вересня президент Володимир Зеленський після саміту Коаліції охочих заявив, що вступ України до ЄС прописано окремим пунктом гарантій безпеки.

