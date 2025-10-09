Верховная Рада поддержала законопроект №13627, который вводит ежемесячные выплаты в размере 50 тыс. грн для освобожденных из плена военнослужащих, нуждающихся в длительном стационарном лечении.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте парламента.

Выплаты на лечение для освобожденных из плена

За соответствующее решение свои голоса отдали 244 народных депутата.

Освобожденным из плена военным, имеющим ранения, контузии, увечья, предусмотрена выплата 100 тыс. грн во время лечения, тогда как военнослужащие, нуждающиеся в длительном стационарном лечении, такой выплаты не имеют, отмечается в пояснительной записке законопроекта.

Поэтому закон призван выровнять социальный подход к выплате дополнительного вознаграждения таким военнослужащим.

Теперь деньги будут начисляться в течение первых трех месяцев лечения для военных, нуждающихся в лечении из-за болезней, полученных в плену или обострившихся во время пребывания в плену.

Последняя статистика свидетельствует, что освобожденные из российского плена военные массово болеют туберкулезом, гепатитом, ВИЧ.

Законопроект №13627 также регулирует выдачу справок о травмах или заболеваниях, полученных во время пребывания в плену.

Ранее в Минсоцполитики сообщили, что освобожденные из российского плена военные смогут проходить санаторное лечение в сопровождении родственников или уполномоченных лиц.

В августе Кабмин расширил перечень категорий людей, которые могут получить бесплатные стоматологические услуги и услуги по зубопротезированию в рамках совместного проекта Министерства здравоохранения, Минветеранов и НСЗУ.

