Верховна Рада підтримала законопроєкт №13627, який запроваджує щомісячні виплати у розмірі 50 тис. грн для звільнених з полону військовослужбовців, які потребують тривалого стаціонарного лікування.

Про це зазначається у картці законопроєкту на сайті парламенту.

Виплати на лікування для звільнених із полону

За відповідне рішення свої голоси віддали 244 народні депутати.

Звільнених із полону військовим, які мають поранення, контузії, каліцтва, передбачена виплата 100 тис. грн під час лікування натомість військовослужбовці, які потребують тривалого стаціонарного лікування, такої виплати не мають, зазначається у пояснювальній записці законопроєкту.

Тож закон покликаний вирівняти соціальний підхід щодо виплати додаткової винагороди таким військовослужбовцям.

Тепер гроші будуть нараховувати впродовж перших трьох місяців лікування для військових, які потребують лікування через хвороби, отримані у полоні, або які загострилися під час перебування в полоні.

Остання статистика свідчить, що звільнені з російського полону військові масово хворіють на туберкульоз, гепатит, ВІЛ.

Законопроєкт №13627 також регулює видачу довідок про травми чи захворювання, отримані під час перебування в полоні.

Раніше у Мінсоцполітики повідомили, що звільнені з російського полону військові зможуть проходити санаторне лікування у супроводі родичів або уповноважених осіб.

У серпні Кабмін розширив перелік категорій людей, які можуть отримати безоплатні стоматологічні послуги та послуги із зубопротезування в рамках спільного проєкту Міністерства охорони здоров’я, Мінветеранів та НСЗУ.

