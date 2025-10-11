Президент Владимир Зеленский подписал указ о синхронизации с Японией антироссийских санкций. Таким образом глава государства ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Синхронизация санкций с Японией: кто в списке

Под санкции попали 8 физических и 14 юридических лиц, причастных к поддержке российской военной машины и обходу санкций.

Сейчас смотрят

Среди них Павел Мариничев, гендиректор компании Алроса, которая наполняет российский бюджет доходами от добычи алмазов. Также под санкциями директор Тульского патронного завода Сергей Лукин, а также Рим Йон Хёк — представитель северокорейской компании KOMID, которая поставляет оружие российской армии.

Кроме того, санкции применены к предприятиям российского оборонно-промышленного комплекса, в частности к Стауту и Центру инновационных технологий и инжиниринга, которые поставляют электронные компоненты, оборудование и системы связи для армии РФ.

Также под санкциями находится частная военная компания Конвой, созданная на временно оккупированной территории Украины и финансируемая российским олигархом Аркадием Ротенбергом и банком ВТБ.

С июня 2025 года Украина приняла 8 санкционных пакетов и синхронизировала санкции с США, Канадой, Великобританией, Японией и со всеми санкционными пакетами Евросоюза.

В целом Украина ввела ограничения против 281 физического и 633 юридических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом, банковской системой РФ, а также причастных к обходу санкций, функционированию российского теневого флота и похищению украинских детей.

Источник : Офис президента

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.