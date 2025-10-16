Обязанности мэра Одессы будет исполнять секретарь горсовета Игорь Коваль
С 16 октября обязанности городского головы Одессы исполняет секретарь Одесского городского совета Игорь Коваль.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Одесского городского совета.
Игорь Коваль – исполняющий обязанности мэра Одессы
В распоряжении №1137К от 16 октября указано, что решение принято на основании части второй статьи 42 Закона Украины О местном самоуправлении в Украине.
Предполагается, что в случае досрочного прекращения полномочий или отсутствия городского головы, его обязанности исполняет секретарь городского совета.
Игорь Коваль в комментарии Суспільному отметил, что совет действовал в соответствии с законом.
На данный момент действующий городской голова Одессы Геннадий Труханов лишен украинского гражданства, поэтому не может исполнять обязанности.
– Действуем в соответствии с законом о военном положении и местном самоуправлении. Когда действующий мэр не может исполнять обязанности, то по закону возможность исполнять его обязанности переходит именно к секретарю. В соответствии с указом президента, он (Труханов, — Ред.) реально отстранен от исполнения обязанностей мэра, — сказал Коваль.
На сайте горсовета есть распоряжение от 14 октября, где говорится, что Труханов, которому прекратили гражданство Украины, взял отпуск за свой счет — с 15 по 24 октября.
Напомним, 14 октября Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ в отношении лиц, у которых подтверждено наличие гражданства РФ.
Кроме Труханова, украинское гражданство было прекращено экс-нардепу Олегу Цареву и танцору балета Сергею Полунину.
Фото: Игорь Коваль