Нынешний глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак назначен на должность руководителя Одесской МВА.

Соответствующие указы подписал президент Владимир Зеленский в среду, 15 октября.

Сергей Лысак возглавил Одесскую МВА

Указом №787/2025 президент уволил Лысака с должности главы Днепропетровской областной военной администрации.

Сейчас смотрят

В другом указе №789/2025 Зеленский постановил создать Одесскую городскую военную администрацию Одесского района Одесской области.

– Генеральному штабу ВСУ, Одесской ОГА осуществить в соответствии с законом Украины О правовом режиме военного положения меры, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 настоящего указа, – говорится в указе.

В распоряжении №119/2025-рп президент назначил Сергея Лысака начальником Одесской городской военной администрации.

Указы и распоряжение вступают в силу со дня их опубликования.

Ранее в вечернем обращении Владимир Зеленский анонсировал создание Одесской городской военной администрации. После этого СМИ назвали главным кандидатом на эту должность Лысака.

Напомним, 14 октября Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ в отношении лиц, у которых подтверждено наличие гражданства РФ.

Украинское гражданство было прекращено городскому главе Одессы Геннадию Труханову, экс-нардепу Олегу Цареву и танцору балета Сергею Полунину.

Сергей Лысак: биография

Сергей Лысак – украинский военный и государственный служащий, глава Днепропетровской ОВА с февраля 2023 года. Согласно открытым данным, он участвовал в АТО в 2014–2015 и 2017 годах.

Лысак работал начальником УСБУ в Житомирской области с мая 2020 по июль 2022 года, а с июля 2022 по февраль 2023 года возглавлял УСБУ в Днепропетровской области.

26 марта 2022 года ему присвоили звание бригадного генерала.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.