Із 16 жовтня обов’язки міського голови Одеси виконує секретар Одеської міської ради Ігор Коваль.

Відповідне розпорядження опубліковане на офіційному сайті Одеської міської ради.

Ігор Коваль – виконувач обов’язків мера Одеси

У розпорядженні №1137К від 16 жовтня зазначено, що рішення ухвалено на підставі частини другої статті 42 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні.

Зараз дивляться

Передбачається, що в разі дострокового припинення повноважень або відсутності міського голови його обов’язки виконує секретар міської ради.

Ігор Коваль у коментарі Суспільному зазначив, що рада діяла згідно з законом.

Станом на зараз чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов позбавлений українського громадянства, відтак не може виконувати обов’язки.

– Діємо відповідно до закону про воєнний стан та місцеве самоврядування. Коли не може виконувати обов’язки чинний мер, то за законом можливість виконувати його обов’язки переходить саме до секретаря. Відповідно до указу президента, він (Труханов, — Ред.) реально відсторонений від виконання обов’язків мера, — сказав Коваль.

На сайті міськради є розпорядження від 14 жовтня, де йдеться, що Труханов, якому припинили громадянство України, взяв відпустку за власний кошт – з 15 до 24 жовтня.

Нагадаємо, 14 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що підписав указ щодо осіб, у яких підтверджено наявність громадянства РФ.

Крім Труханова, українське громадянство було припинене екснардепу Олегу Царьову та танцівнику балету Сергію Полуніну.

Фото: Ігор Коваль

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.