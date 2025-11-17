Стали відомі умови, які назвав президент Франції Еммануель Макрон для надання Україні “репараційних позик” на базі заморожених активів Росії.

Про них розповів міністр Франції у справах Європи Бенжамен Аддад на полях засідання Ради ЄС з загальних питань у Брюсселі, пише Європейська правда з посиланням на свою кореспондентку.

Які умови щодо використання активів РФ для України

Французький міністр поділився, якою є позиція Еммануеля Макрона у питанні заморожених російських активів.

Як зазначив Аддад, тривала робота з Єврокомісією та партнерами в Європейській раді над пропозицією щодо використання активів РФ для фінансування України, особливо її військових потреб.

За його словами, є кілька суворих умов, які президент Франці назвав на останній Європейській раді. Одна з них полягає у тому, що схема має відповідати міжнародному праву.

– Це означає, що це – не конфіскація заморожених активів. Але ми можемо використати це як аванс російських репарацій, – наголосив він.

Як пояснив французький міністр, це нібито відповідає міжнародному праву.

По-друге, необхідно, щоб це було гарантовано бюджетом Європейського Союзу. Він зазначив, що потрібно працювати щодо надання фінансових гарантій від держав-членів, з довгострокового бюджету ЄС (MFF), а також від країн G7.

Аддад звернув увагу, що саме питання про наявність гарантій змушує хвилюватися деяких партнерів, наприклад, Бельгію. Він наголосив, що це чують та розуміють.

Крім цього, процес має супроводжуватися суворим принципом європейської преференції. Він полягає у тому, що репараційна позика має підтримувати закупівлі та придбання в рамках європейської оборонної промисловості.

Водночас вона має охоплювати тісну співпрацю між європейською та українською оборонною промисловістю, резюмував французький міністр.

