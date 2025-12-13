В обновленной версии мирного плана Украина отказалась от обязательств, которые предусматривали вывод войск из Донбасса и отказ от вступления в НАТО.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на западных чиновников, которые ознакомились с документом.

Украина отвергла отказ вывести войска из Донбасса и вступление в НАТО

Издание отмечает, что в контрпредложении Украины эти пункты были исключены. В частности, Украина не готова к полному выводу своих войск из Донецкой области, даже из подконтрольных территорий, и сохраняет свое право на вступление в НАТО.

Предложения, отправленные в Вашингтон на рассмотрение в среду вечером, стали результатом шквала интенсивной дипломатии Зеленского в последние дни, включая встречи в Лондоне, Брюсселе и Риме, а также по крайней мере один разговор между европейскими лидерами и Трампом, — говорится в статье NYT.

Однако авторы материала считают, что президент США Дональд Трамп и президент РФ Путин вряд ли примут такие условия.

— Оба изменения, вероятно, будут неприемлемыми для России, которая хочет контролировать больше территории Украины и помешать Украине когда-либо вступить в НАТО, а также, вероятно, Трамп наложит вето на членство Украины, если оно будет применено, — отмечает издание.

Вероятно, полученный контрплан Украины будет обсуждаться на встрече спецпосланника Трампа Стива Виткоффа с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

11 декабря Трамп заявил, что украинской команде, “за исключением президента”, нравится американский план завершения войны.

В тот же день Зеленский сообщил, что США к Рождеству хотят иметь полное понимание того, на каком этапе находится реализация мирного соглашения, конкретного ультимативного дедлайна по завершению работы над ним не было.

