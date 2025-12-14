Президент Володимир Зеленський заявив, що ще не отримав відповіді від Сполучених Штатів на нові пропозиції України щодо пунктів мирного плану.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами.

Реакція від США

— Я ще не отримав реакцію Сполучених Штатів. Кілька меседжів чув через переговорну команду, але отримую всі сигнали й готовий до діалогу, який розпочнеться сьогодні, – сказав Зеленський.

Зараз дивляться

За словами президента, сьогодні у столиці Німеччини розпочинається активний дипломатичний день – американський день. Також заплановані зустрічі з канцлером Фрідріхом Мерцом та окремими лідерами європейських країн.

Також один із журналістів нагадав нещодавні слова американського президента Дональда Трампа, який заявив, що лише Зеленському не подобається мирний план, а його команда схвалює.

У відповідь на це президент України зазначив, що план не буде таким, який сподобається всім.

– Звичайно, у плані є багато компромісів. Ми надіслали останні коментарі та зміни до Сполучених Штатів. Найважливіше, щоб план був справедливим для України, адже війну розпочала Росія, – зауважив Володимир Зеленський.

Він також наголосив, що мирний план має бути ефективним, а не просто викладеним на папері.

За його словами, для України надзвичайно важливо, щоб після підписання мирного плану Росія не змогла розпочати третю агресію проти українського народу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.