Украина совместно с США подготовила дорожную карту процветания – долгосрочный экономический документ с видением развития страны до 2040 года.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Дорожная карта процветания Украины: что известно

Владимир Зеленский отметил, что это долгосрочный экономический документ, в котором предусмотрены все ключевые элементы соглашения об инвестициях и будущем восстановлении.

– Собственно, содержание многих пунктов Плана устойчивости Украины заложено в этой дорожной карте, и когда мы говорим об устойчивости Украины – мы должны понимать не только то, что мы делаем сами, но и то, что готовы сделать партнеры вместе с нами, – пояснил президент.

Он добавил, что сейчас у Украины появляется четкое понимание возможностей участия союзников – как Соединенных Штатов, так и Европы и других партнеров.

По его словам, конкретно с Америкой планы решили оформить в специальный экономический документ.

Президент подчеркнул, что пакет глобального развития для Украины будет охватывать широкий спектр экономических сфер, включая, но не ограничиваясь:

Создание фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных и сферу искусственного интеллекта. Соединенные Штаты и американские компании будут сотрудничать с Украиной и совместно инвестировать в восстановление, развитие, модернизацию и эксплуатацию газовой инфраструктуры Украины, включая трубопроводы и хранилища. Будут приложены совместные усилия для реконструкции территорий, пострадавших от войны, с целью восстановления реконструкции и модернизации городов и жилых районов. Развитие инфраструктуры. Добыча полезных ископаемых, природных ресурсов. Всемирный банк сделает специальный пакет финансирования для обеспечения финансирования для ускорения этих усилий. Будет создана рабочая группа высокого уровня, включая назначение ведущего мирового финансового лидера администратором процветания для организации выполнения стратегического плана восстановления, максимальных возможностей для будущего процветания.

По словам Зеленского, Украина будет иметь возможность определить приоритеты распределения своей доли средств на территории, находящейся под контролем Украины.

– И это очень важный момент, на который мы потратили большую часть времени, – чтобы было указано, что речь идет о территории, находящейся под контролем Украины. То есть мы восстанавливаем свободную территорию нашего государства вместе с нашими партнерами. Понятно, как это было раньше в первых драфтах старых документов, – отметил он.

Он добавил, что с этим будет связан ряд очень серьезных соглашений.

Напомним, президент озвучил содержание 20 пунктов мирного плана.

