Україна спільно зі США підготувала дорожню карту процвітання – довгостроковий економічний документ із баченням розвитку країни до 2040 року.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Дорожня карта процвітання України: що відомо

Він зауважив, що це довгостроковий економічний документ, у якому передбачені всі ключові елементи угоди про інвестиції та майбутнє відновлення.

– Власне, зміст багатьох пунктів Плану стійкості України закладені в цій дорожній карті, і коли ми говоримо про стійкість України – ми маємо розуміти не тільки те, що ми робимо самі, але й те, що готові зробити партнери разом з нами, – пояснив президент.

Він додав, що наразі в України з’являється чітке розуміння можливостей участі союзників – як Сполучених Штатів, так і Європи чи інших партнерів.

За його словами, конкретно з Америкою плани вирішили оформити в спеціальний економічний документ.

Президент наголосив, що пакет глобального розвитку для України буде охоплювати широкий спектр економічних сфер, зокрема, але не обмежуючись:

Створення фонду розвитку України для інвестування в галузі, що швидко зростають, зокрема технології, центри обробки даних та сфера штучного інтелекту. Сполучені Штати та американські компанії будуть співпрацювати з Україною і спільно інвестувати у відновлення, розвиток модернізації і експлуатації газової інфраструктури України, зокрема її трубопроводи і сховища. Будуть докладені спільні зусилля для реконструкції територій, постраждалих від війни, з метою реконструкції і модернізації міст і житлових районів. Розвиток інфраструктури. Видобуток корисних копалин, природних ресурсів. Світовий банк сформує спеціальний пакет для фінансування прискорення цих зусиль. Буде створено робочу групу високого рівня, зокрема призначено провідного світового фінансового лідера адміністратором процвітання, для організації виконання стратегічного плану відновлення, максимальних можливостей для майбутнього процвітання.

За словами Зеленського, Україна матиме можливість визначити пріоритети розподілу своєї частки коштів на території, що перебувають під контролем України.

– І це дуже важливий момент, на який ми витратили велику частину часу, – щоб було зазначено, що йдеться про території, які під контролем України. Тобто ми відновлюємо вільну територію нашої держави разом з нашими партнерами. Зрозуміло, як це було раніше в перших драфтах старих документів, – зауважив він.

Він додав, що з цим буде пов’язана низка дуже серйозних угод.

Нагадаємо, президент озвучив зміст 20 пунктів мирного плану.

