Мирний план уже другий місяць перебуває на стадії обговорення між Україною, США та Росією. Він складається з 20 пунктів і доповнюється окремими документами за ключовими напрямами.

Президент України Володимир Зеленський озвучив загальний зміст цих пунктів під час зустрічі з журналістами.

20 пунктів мирного плану

1. Суверенітет України буде перепідтверджено.

Ми констатуємо, що Україна – це суверенна держава, і всі підписанти угоди своїми підписами це підтверджують.

2. Беззаперечна угода про ненапад між Росією та Україною.

Для підтримки довгострокового миру буде створено механізм космічного безпілотного моніторингу, щоб контролювати лінію зіткнення, забезпечувати раннє повідомлення про порушення та усувати конфлікти. Технічні групи узгодять всі деталі.

3. Україна отримає міцні гарантії безпеки.

4. Чисельність Збройних сил України лишатиметься на рівні 800 тисяч у мирний час.

5. Гарантії безпеки. США, НАТО та європейські держави-підписанти нададуть Україні гарантії безпеки.

А саме:

якщо Росія вторгнеться в Україну, на додаток до скоординованої військової відповіді будуть відновлені всі глобальні санкції проти РФ;

якщо Україна вторгнеться до Росії або без провокації відкриє вогонь по території РФ, гарантії безпеки будуть вважатись недійсними. Якщо Росія відкриє вогонь по Україні, гарантії безпеки набудуть чинності;

— Ми продовжуємо розмову про цей підпункт, він від США. Тут було зазначено: США отримають компенсацію за гарантії безпеки. Ми просто не розуміємо, що це значить, і ми піднімаємо це питання. Зараз це викреслено, — заявив Зеленський.

За словами президента, двосторонні безпекові гарантії з 30 країнами не виключені за цією угодою. Це країни Коаліції охочих: і Європа, і Канада, і Японія, які готові в тому чи іншому вигляді бути з нами в гарантуванні безпеки.

6. Ненапад Росії на Україну.

Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах, всіх необхідних документах про ратифікацію, зокрема ратифікацію переважною більшістю голосів у Державній Думі.

— Це така пропозиція Сполучених Штатів Америки, яка може бути відображенням пропозиції Росії або відображенням їхнього діалогу з Росією. Ми ж розуміємо, що навіть теперішню війну проти України Росія не вважає своїм нападом, хоча це по факту і був напад, — прокоментував Зеленський.

7. Членство України в ЄС.

Україна стане членом Європейського Союзу у конкретно визначений час, а також отримає короткостроковий привілейований доступ до ринку Європи.

8. Глобальний розвиток України.

Йдеться про міцний пакет глобального розвитку для України, який буде визначено в окремій угоді про інвестиції та майбутнє процвітання. Охоплюватиме широкий спектр економічних сфер, зокрема, але не обмежуючись:

створення фонду розвитку України для інвестування в галузі, що швидко розвиваються, зокрема технології, центри обробки даних та сфера штучного інтелекту;

Сполучені Штати та американські компанії будуть співпрацювати з Україною і спільно інвестувати у відновлення, розвиток модернізації та експлуатації газової інфраструктури України, зокрема її трубопроводи і сховища;

будуть докладені спільні зусилля для реконструкції територій, постраждалих від війни, з метою реконструкції і модернізації міст і житлових районів;

розвиток інфраструктури;

видобуток корисних копалин, природних ресурсів;

Світовий банк сформує спеціальний пакет для фінансування прискорення цих зусиль;

буде створено робочу групу високого рівня, зокрема призначено провідного світового фінансового лідера адміністратором процвітання, для організації виконання стратегічного плану відновлення, максимальних можливостей для майбутнього процвітання.

9. Залучення 800 мільярдів доларів.

Кошти планують залучити шляхом акціонерного капіталу, грантів, боргових зобов’язань, внесків приватного сектору, щоб допомогти Україні повністю реалізувати свій потенціал.

Наприклад:

США та європейські країни утворять фонд капіталу і грантів з цільовим розміром 200 мільярдів доларів для прозорого та ефективного інвестування в Україну;

для післявоєнної відбудови України буде застосовано широкий спектр капіталовкладень та інших фінансових інструментів. Глобальні інституції з відбудови використовуватимуть механізми для посилення та сприяння цим зусиллям;

Україна впроваджує найкращі світові стандарти для залучення прямих іноземних інвестицій;

Україна залишає за собою право на компенсацію за завдані збитки.

10. Вільна торгівля з США. Після укладення цієї угоди Україна пришвидшить укладення угоди про вільну торгівлю зі США.

11. Україна – безʼядерна держава. Україна підтверджує, що вона залишатиметься без’ядерною державою, згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

12. Експлуатація ЗАЕС. Запорізька атомна електростанція буде експлуатуватися спільно трьома країнами –Україна, США, РФ.

Зеленський зауважив, що це пропозиція Америки.

13. Освітні програми щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин.

Обидві країни зобов’язуються впроваджувати освітні програми в школах, в усьому суспільстві, що сприяють розумінню та толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження.

Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин.

14. Території. В Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення.

ми підтверджуємо де-факто сторонами, що ось це лінія зіткнення – там, де ми зараз стоїмо. В цьому пункті є Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області;

робоча група збереться для визначення переміщення сил, необхідних для припинення конфлікту, а також для визначення параметрів потенційних майбутніх спеціальних економічних зон.

15. Закріплення узгоджених територій. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як Російська Федерація, так і Україна зобов’язуються не змінювати ці домовленості силою.

16. Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро та Чорне море для цілей комерційної діяльності.

Буде укладено окрему морську угоду та угоду про доступ, яка охоплюватиме свободу судноплавства та перевезень. В рамках цієї угоди Кінбурнська коса буде демілітаризована.

17. Створення гуманітарного комітету. Для вирішення відкритих питань буде створено гуманітарний комітет. Зокрема:

усіх військовополонених, зокрема засуджених російською системою з 2014 року та досі, буде обміняно за принципом всіх на всіх;

усіх цивільних затриманих та заручників, зокрема дітей та політичних в’язнів, буде повернуто;

будуть вжиті заходи для вирішення проблем і страждань жертв конфлікту.

18. Проведення виборів в Україні. Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди – це бачення партнерів.

Тобто у визначений момент після підписання угоди або в процесі реалізації угоди Верховна Рада України буде спроможна проголосувати дату виборів президента України.

19. Угода буде юридично обов’язковою. Її виконання буде контролюватися, гарантуватися Радою миру під головуванням президента Трампа. Україна, Європа, НАТО, Росія, Сполучені Штати будуть частиною цього механізму.

За порушення будуть передбачені санкції.

20. Повне припинення вогню. Після того, як усі сторони погодяться з цією угодою негайно набуде чинності повне припинення вогню.

