Проведение выборов президента Украины возможно после подписания мирного соглашения или во время его выполнения – в определенный момент парламент сможет проголосовать за дату волеизъявления.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский во время беседы с журналистами 24 декабря.

Зеленский объяснил, при каких условиях возможны выборы

По словам президента, после заключения соглашения Верховная Рада сможет принять решение о дате президентских выборов, если для этого будут существовать условия безопасности и гарантии соблюдения демократических стандартов.

— В определенный момент после подписания соглашения или в процессе его реализации Верховная Рада Украины сможет проголосовать за дату выборов Президента Украины. Мы не видим в этом проблемы, — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что выборы не могут быть инструментом политического давления или попыткой достичь политических целей вместо результатов на поле боя.

Украина, по его словам, способна провести выборы исключительно в интересах государства и демократического развития.

Зеленский также отметил, что для проведения выборов необходимы особые условия, в частности трансформация или частичное сворачивание мобилизации, но без потери обороноспособности страны.

— Самое главное — не потерять войско и не потерять позиции. Это очень опасно, — подчеркнул он.

Президент также отметил, что парламентские и местные выборы требуют отдельного подхода из-за конституционных ограничений и могут состояться только после снятия военного положения.

В то же время президентские выборы возможны в сокращенные сроки — 60 или 90 дней — при условии полной безопасности и соблюдения демократических процедур.

Ранее Центральная избирательная комиссия заявила, что проведение выборов в Украине возможно исключительно при условии безопасности и внесения изменений в законодательство.

По словам заместителя председателя ЦИК Сергея Дубовика, действующее избирательное законодательство рассчитано на мирное время и требует адаптации к послевоенным условиям.

Он подчеркнул, что для этого Верховная Рада должна разработать дорожную карту и соответствующие законодательные изменения, а ЦИК вместе с экспертами и международными партнерами уже работает над необходимыми предложениями.

В то же время результаты опроса КМИС свидетельствуют, что только 9% украинцев поддерживают проведение выборов до прекращения огня.

Большинство граждан — около 57% — считают, что выборы возможны только после окончательного завершения войны и заключения полноценного мирного соглашения.

