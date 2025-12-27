Кремль поставил задачу, чтобы украинцы в оккупации и на территории России смогли проголосовать на предстоящих выборах президента.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопрос журналистов.

Зеленский о выборах в Украине

— Утром заслушал доклад разведки — Службы внешней разведки. Россия поставила задачу сделать все, чтобы у украинцев, находящихся на территории России, а также у тех украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины, была возможность голосовать, — сказал Зеленский.

Кремль будет пытаться всех убедить, что на оккупированных территориях и в России проживает значительное количество украинцев и они имеют право голосовать. А потом Россия скажет, что не признает эти выборы.

— России все равно, каким образом донести послание о нелегитимности украинской власти. Россия сама является нелегитимной и поэтому будет говорить о нелегитимности украинской власти, — отметил президент.

Напомним, что в Верховной Раде создали рабочую группу для подготовки законопроекта о выборах во время военного положения. Эту группу возглавил народный депутат Александр Корниенко.

Рабочая группа должна проработать все нюансы проведения выборов во время военного положения, в частности:

как должны голосовать военные;

будут ли они иметь право избираться;

как будут голосовать украинцы за рубежом;

как проводить выборы на временно оккупированных территориях;

также вопрос присутствия на выборах иностранных наблюдателей.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico заявлял, что Украина должна провести президентские выборы, которых якобы давно не было.

В ответ Владимир Зеленский заявил, что он готов к выборам, однако призвал США помочь гарантировать безопасность для их проведения.

