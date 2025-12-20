Україна не проводитиме вибори на тимчасово окупованих Росією територіях, проте почалася підготовка до можливого голосування за кордоном. Водночас Україна обговорювала зі США питання безпеки під час проведення виборів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру пресбрифінгу в Києві 20 грудня.

Зеленський про вибори в окупації

За словами Зеленського, на тимчасово окупованих Росією територіях, які непідконтрольні Україні, не можуть проводитися вибори.

– Зрозуміло, як вони будуть проводитися: так, як це завжди робить Росія. Вона спочатку говорить про результат, навіть своїх внутрішніх виборів, а вже потім підраховує вже голоси, – зазначив Зеленський.

Як стверджує президент, не російському диктатору Володимиру Путіну вирішувати, коли та в якому форматі відбудуться вибори, адже він точно не громадянин України та не може впливати на результат.

На думку президента, коли йдеться про наступні вибори в Україні, то є два важливих фактори, зокрема, безпека і законодавство.

Глава держави пояснив, що під час війни із законодавством якимось чином можна знаходити кроки щодо змін. Проте найголовніше – це безпека, вважає Зеленський, яку необхідно забезпечити.

Зеленський про розмови зі США щодо безпеки на виборах

Сполучені Штати Америки можуть забезпечити безпеку проведення виборів в Україні, заявив президент.

– Безпека – ми говорили вже з американськими партнерами, вони порушували це питання. Якщо підіймають, значить, знають, як допомогти нам забезпечити безпечні вибори, – переконаний Зеленський.

На його думку, це може реалізуватися у вигляді припинення вогню, або закінчення самої повномасштабної війни Росії проти України, або припинення вогню щонайменше на час проведення виборів.

Зеленський про підготовку до виборів за кордоном

Міністерство закордонних справ України вже працює над створенням необхідної інфраструктури за кордоном для проведення виборів, заявив Володимир Зеленський.

За його словами, Україна здатна забезпечити чесні й прозорі вибори – з міжнародними спостерігачами та закордонним голосуванням.

На думку глави держави, через велику кількість українців за кордоном проведення голосування буде складнішим, але МЗС уже працює над цим питанням.

Зеленський переконаний, що важливо, щоб усі громадяни України могли проголосувати, зокрема, військові на фронті. Він вважає, що це базове право, яке має бути гарантовано державою.

На початку грудня Володимир Зеленський заявив, що Україна має бути готовою до будь-якого розвитку подій у питанні виборів. Він розповів, що Верховна Рада найближчим часом має напрацювати варіанти їхнього проведення.

