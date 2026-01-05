Колишня віцепрем’єр-міністерка Канади Христя Фріланд стане радницею президента України з економічного розвитку.

Про це повідомив очільник Української держави Володимир Зеленський.

Що відомо про призначення Христі Фріланд

Володимир Зеленський зауважив, що призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку, бо вона фахово володіє такими питаннями та має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій.

– Зараз Україні потрібно збільшувати внутрішню стійкість – заради відновлення України, якщо дипломатія спрацює якомога швидше, і заради зміцнення нашої оборони, якщо через зволікання партнерів доведеться довше працювати для закінчення війни, – пояснив президент.

Він подякував кожному й кожній, хто готовий допомагати Україні взаємодіяти з партнерами.

Хто така Христя Фріланд

Христя Фріланд, українка за походженням, була вперше обрана до парламенту Канади у 2013-му році й відтоді переобиралася чотири рази.

На початку 2025 року Фріланд була однією із фавориток на виборах очільника Ліберальної партії після відставки Джастіна Трюдо.

Однак вона поступилася Марку Карні й увійшла до його першого уряду. Згодом, у вересні того ж року, пішла у відставку, прийнявши пропозицію стати спецпредставником Канади з питань відбудови України.

У листопаді 2025 року повідомлялось, що Христя Фріланд обійме посаду глави фонду імені Сесіля Родса, який надає стипендії на навчання в Оксфорді, з 1 липня 2026 року.

Джерело : Офіс президента