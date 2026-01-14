Сьогодні, 13 січня, Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації в Україні.

Продовження воєнного стану та мобілізації

Раніше комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки одноголосно підтримав внесені на затвердження парламентом укази про продовження воєнного стану та мобілізації №14367 та №14366.

330 народних обранців віддали свої голоси за продовження воєнного стану (№14366), за продовження загальної мобілізації (№14367) проголосувало 312 депутатів.

Зараз дивляться

Воєнний стан та мобілізація продовжені до 4 травня 2026 року. Це вже 18-й раз, коли парламент голосує за ці питання.

Востаннє Верховна Рада продовжувала дію воєнного стану та загальної мобілізації 21 жовтня 2025 року.

Раніше Факти ICTV розповідали, які зміни готує 2026 рік для мобілізаційного процесу. Нагадаємо, що збільшено базову військову підготовку до 51 дня.