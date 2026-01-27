Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуроров Офиса генпрокурора, отменив решение суда первой инстанции о возможности внесения залога для подозреваемого в государственной измене народного депутата Украины.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора. Как пишет РБК-Украина, речь идет об Александре Дубинском.

Суд отменил залог для Дубинского

По информации Офиса генпрокурора, суд апелляционной инстанции согласился с доводами стороны обвинения о наличии рисков, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством.

В частности, речь идет о возможности влияния на свидетелей, препятствовании уголовному производству и уклонении от правосудия.

Меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении народного депутата Александра Дубинского, подозреваемого в государственной измене, оставлено без альтернативы внесения залога.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, Дубинский входил в состав преступной организации, созданной российской спецслужбой. Это дело уже передано в суд.

Кроме того, Дубинский является фигурантом производства по служебному подлогу. Как утверждают следователи, он выезжал за пределы Украины под видом сопровождения отца на лечение.

В то же время нардепа привлекали к административной ответственности по делу, связанному с коррупцией. Суд признал его виновным, а поданную защитой апелляцию отклонили.

