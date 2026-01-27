Київський апеляційний суд задовольнив скаргу прокурорів Офісу генпрокурора, скасувавши рішення суду першої інстанції про можливість внесення застави для підозрюваного у державній зраді народного депутата України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. Як пише РБК-Україна, йдеться про Олександра Дубінського.

Суд скасував заставу для Дубінського

За інформацією Офісу генпрокурора, суд апеляційної інстанції погодився з доводами сторони обвинувачення про наявність ризиків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.

Зокрема, йдеться про можливість впливу на свідків, перешкоджання кримінальному провадженню та ухилення від правосуддя.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо народного депутата Олександра Дубінського, підозрюваного у державній зраді, залишено без альтернативи внесення застави.

Раніше повідомлялося, що, за версією слідства, Дубінський входив до складу злочинної організації, створеної російською спецслужбою. Цю справу вже передано до суду.

Крім того, Дубінський є фігурантом провадження щодо службового підроблення. Як стверджують слідчі, він виїжджав за кордон України під виглядом супроводу батька на лікування.

Водночас нардепа притягували до адміністративної відповідальності у справі, пов’язаній з корупцією. Суд визнав його винним, а подану захистом апеляцію відхилили.

