Вчера Украина заключила соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на €50 млн, ведь именно ЕИБ и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обеспечивают основной объем финансовой поддержки.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Совещание со Свириденко и Корецким

Так, сегодня президент провел совещание с главой правительства Юлией Свириденко и руководителем Нафтогаза Сергеем Корецким. Обсудили последствия российских ударов по нефтегазовой инфраструктуре и процесс восстановления поврежденных объектов.

По словам Зеленского, Украина продолжает импортировать достаточные объемы газа. Также существенно диверсифицировали каналы поставок.

Сергей Корецкий доложил президенту о выполнении долгосрочных договоренностей с европейскими партнерами, а также о ряде проектов развития нефтегазовой сферы.

Нафтогаз также импортирует электроэнергии более 50% от собственных потребностей потребления, чем помогает всей системе.

50 млн евро от ЕС на энергетику

Европейская Комиссия совместно с Европейским инвестиционным банком сегодня, 29 января, предоставила дополнительные 50 млн евро компании Нафтогаз на поддержку энергетической системы Украины. Это финансирование поможет обеспечить отопление и свет для домохозяйств, критически важных служб и предприятий.

— То, что делает Россия, является террором. Это выходит за пределы войны. Многие уезжают из Киева и других городов. ЕС тесно сотрудничает с Украиной для стабилизации энергетической системы, но масштабы российских атак таковы, что Украина срочно нуждается в дополнительной помощи, — подчеркнула еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Прозыка в €50 млн увеличивает общую поддержку ЕС на закупку газа на зиму 2025-2026 годов до €977 млн.

Параллельно с этим Нафтогаз обязуется реинвестировать сумму, эквивалентную этому финансированию, в проекты по возобновляемой энергетике и декарбонизации.

