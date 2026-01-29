Учора Україна уклала угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на €50 млн, адже саме ЄІБ та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) забезпечують основний обсяг фінансової підтримки.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Нарада зі Свириденко та Корецьким

Так, сьогодні президент провів нараду з очільницею уряду Юлією Свириденко та керівником Нафтогазу Сергієм Корецьким. Обговорили наслідки російських ударів по нафтогазовій інфраструктурі та процес відновлення пошкоджених обʼєктів.

За словами Зеленського, Україна продовжує імпортувати достатні обсяги газу. Також суттєво диверсифікували канали постачання.

Сергій Корецький доповів президенту щодо виконання довгострокових домовленостей із європейськими партнерами, а також щодо низки проєктів розвитку нафтогазової сфери.

Нафтогаз також імпортує електроенергії понад 50% від власних потреб споживання, чим допомагає всій системі.

€50 млн євро від ЄС на енергетику

Європейська Комісія спільно з Європейським інвестиційним банком сьогодні, 29 січня, надала додаткові €50 млн компанії Нафтогаз на підтримку енергетичної системи України. Це фінансування допоможе забезпечити опалення та світло для домогосподарств, критично важливих служб та підприємств.

— Те, що робить Росія, є терором. Це виходить за межі війни. Багато хто виїжджає з Києва та інших міст. ЄС тісно співпрацює з Україною для стабілізації енергетичної системи, але масштаби російських атак такі, що Україна терміново потребує додаткової допомоги, — наголосила єврокомісар з питань розширення Марта Кос.

Прозика у €50 млн збільшує загальну підтримку ЄС на закупівлі газу на зиму 2025-2026 років до €977 млн.

Паралельно з цим Нафтогаз зобов’язується реінвестувати суму, еквівалентну цьому фінансуванню, у проєкти з відновлюваної енергетики та декарбонізації.

