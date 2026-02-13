У Украины нет фактов поставок Китаем летального оружия в Россию.

Об этом в Мюнхене журналистам сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Поставляет ли Китай оружие России

— У нас таких фактов нет. Возможно, были выявлены какие-то моменты, но фактов поставок Китаем именно летального оружия в Россию у нас нет, — заявил Андрей Сибига.

По его словам, Украине известны факты поставок из Китая в РФ продукции двойного назначения. Украинская сторона о таких фактах говорит напрямую с китайскими партнерами.

Министр отмечает, что на сегодняшний день Китай — это №1 торговый партнер для Украины, и в прошлом году наш товарооборот достиг $21 млрд.

— Мы заинтересованы в дальнейшем развитии этого трека взаимовыгодного сотрудничества, — говорит глава МИД.

По словам Андрея Сибиги, в следующем году Украина будет отмечать 35 лет установления дипломатических отношений с Китаем. Министр отметил, что обсудил с главой МИД Китая Ван И текущие вопросы взаимодействия.

Сибига также отметил китайскому коллеге, что Россия недавно атаковала одну из китайских фирм в Черниговской области.

— Этот факт я непосредственно довел до сведения китайского коллеги, а также воспользовался моментом и возможностью, чтобы проинформировать его о реальной ситуации на поле боя и о динамике мирного процесса, — сказал Андрей Сибига.

Министр иностранных дел Украины также отметил, что в ближайшее время планируется встреча с американской стороной.

