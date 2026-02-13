В України немає фактів постачання Китаєм летальної зброї до Росії.

Про це у Мюнхені журналістам повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Чи постачає Китай зброю Росії

— У нас таких фактів немає. Можливо, були виявлені якісь моменти, але фактів постачання Китаєм саме летальної зброї до Росії у нас немає, — заявив Андрій Сибіга.

За його словами, Україні відомі факти постачання з Китаю до РФ продукції подвійного призначення. Українська сторона про такі факти говорить безпосередньо з китайськими партнерами.

Міністр зауважує, що на сьогодні Китай — це №1 торговельний партнер для України і минулоріч наш товарообіг сягнув $21 млрд.

— Ми зацікавлені в подальшому розвитку цього треку взаємовигідної співпраці, — каже очільник МЗС.

За словами Андрія Сибіги, наступного року Україна визначатиме 35 років встановлення дипломатичних відносин із Китаєм. Міністр зауважив, що обговорив із очільником МЗС Китаю Ван Ї поточні питання взаємодії.

Сибіга також зауважив китайському колезі, Росія нещодавно атакувала одну з китайських фірм у Чернігівської області.

— Цей факт я безпосередньо довів до китайського колеги, а також скористався моментом і можливістю, щоб поінформувати його про реальну ситуацію на полі бою та про динаміку мирного процесу, — сказав Андрій Сибіга.

Міністр закордонних справ України також зауважив, що невдовзі планується зустріч з американською стороною.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) зазначав, що Китай сприяє зростанню виробничих можливостей російської оборонної промисловості у сфері ударних безпілотників.

