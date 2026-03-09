Конец внутренних войн: Филатов о том, как изменился Офис президента при Буданове
После назначения руководителем Офиса президента Кирилла Буданова прекратилась практика постоянного поиска “внутренних врагов”, которая была характерна для периода работы его предшественника Андрея Ермака.
Такое мнение в эксклюзивном интервью Украинской правде высказал городской глава Днепра Борис Филатов.
По словам Филатова, несмотря на то что в последний раз он лично видел Ермака еще в 2019 году, после его отставки и назначения на должность главы Офиса президента Кирилла Буданова ситуация изменилась к лучшему и “дышать стало значительно легче”.
– Постоянное ковыряние и поиск внутренних врагов закончились. Причем речь шла преимущественно о мнимых внутренних врагах, – отметил мэр Днепра.
Он также подчеркнул, что новый руководитель Офиса президента уделяет больше внимания внешнеполитическому направлению и взаимодействию с международными партнерами.
Отметим, что ранее представители экспертного сообщества также неоднократно подчеркивали положительные изменения в работе на Банковой после назначения Буданова.
В частности, речь шла об очищении от коррупционных схем и уменьшении политического давления на парламент.