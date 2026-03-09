После назначения руководителем Офиса президента Кирилла Буданова прекратилась практика постоянного поиска “внутренних врагов”, которая была характерна для периода работы его предшественника Андрея Ермака.

Такое мнение в эксклюзивном интервью Украинской правде высказал городской глава Днепра Борис Филатов.

По словам Филатова, несмотря на то что в последний раз он лично видел Ермака еще в 2019 году, после его отставки и назначения на должность главы Офиса президента Кирилла Буданова ситуация изменилась к лучшему и “дышать стало значительно легче”.

– Постоянное ковыряние и поиск внутренних врагов закончились. Причем речь шла преимущественно о мнимых внутренних врагах, – отметил мэр Днепра.

Он также подчеркнул, что новый руководитель Офиса президента уделяет больше внимания внешнеполитическому направлению и взаимодействию с международными партнерами.

Отметим, что ранее представители экспертного сообщества также неоднократно подчеркивали положительные изменения в работе на Банковой после назначения Буданова.

В частности, речь шла об очищении от коррупционных схем и уменьшении политического давления на парламент.

