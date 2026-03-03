Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что усилил украинскую переговорную группу, потому что хотел, чтобы Россия и США не работали по разным каналам по поводу окончания войны.

Об этом Зеленский заявил на брифинге.

Переговорная команда ОПУ

Журналисты спросили его, изменилась ли реакция и ответ россиян на приход экс-руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в переговорную команду.

По словам президента, переговорная команда, в которую входят руководитель ОПУ Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров, нардеп Давид Арахамия и начальник Генштаба Андрей Гнатов, относительно недавно начала работать, а потому еще рано оценивать ее эффективность.

Ключевым критерием эффективности нашей переговорной команды будет достижение мира.

— В Офисе президента я собрал всех людей, с которыми они (россияне и американцы, — Ред.) контактировали в тот или иной момент. Для меня было очень важно, чтобы все работали в одной команде. И сегодня у нас есть одна команда. И я знаю, все равно (россияне и американцы, — Ред.) всегда хотят иметь параллельные каналы, но мы не дадим им такой возможности разделять команды, и тем самым разделять украинское общество, — сказал Владимир Зеленский.

По словам президента, какой-то особой реакции россиян на приход в переговорную группу бывшего главы Главного управления разведки Кирилла Буданова он не заметил.

Ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Россия не смогла достичь существенного продвижения во время зимнего наступления. По его словам, территориальные завоевания у врага мизерны.

