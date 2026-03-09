Кінець внутрішніх воєн: Філатов про те, як змінився Офіс президента за Буданова
Після призначення керівником Офісу президента Кирила Буданова припинилася практика постійного пошуку “внутрішніх ворогів”, яка була характерною для періоду роботи його попередника Андрія Єрмака.
Таку думку в інтерв’ю Українській правді висловив міський голова Дніпра Борис Філатов.
За словами Філатова, попри те, що востаннє він особисто бачив Єрмака ще у 2019 році, після його відставки та призначення на посаду керівника Офісу президента Кирила Буданова ситуація змінилася на краще і “дихати стало значно легше”.
– Постійне колупання та пошук внутрішніх ворогів закінчилися. Причому йшлося переважно про уявних внутрішніх ворогів, – зазначив мер Дніпра.
Він також наголосив, що новий керівник Офісу президента приділяє більше уваги зовнішньополітичному напряму та взаємодії з міжнародними партнерами.
Зауважимо, що раніше представники експертного середовища також неодноразово наголошували на позитивних змінах у роботі на Банковій після призначення Буданова.
Зокрема, йшлося про очищення від корупційних схем і зменшення політичного тиску на парламент.