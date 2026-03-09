Після призначення керівником Офісу президента Кирила Буданова припинилася практика постійного пошуку “внутрішніх ворогів”, яка була характерною для періоду роботи його попередника Андрія Єрмака.

Таку думку в інтерв’ю Українській правді висловив міський голова Дніпра Борис Філатов.

За словами Філатова, попри те, що востаннє він особисто бачив Єрмака ще у 2019 році, після його відставки та призначення на посаду керівника Офісу президента Кирила Буданова ситуація змінилася на краще і “дихати стало значно легше”.

– Постійне колупання та пошук внутрішніх ворогів закінчилися. Причому йшлося переважно про уявних внутрішніх ворогів, – зазначив мер Дніпра.

Він також наголосив, що новий керівник Офісу президента приділяє більше уваги зовнішньополітичному напряму та взаємодії з міжнародними партнерами.

Зауважимо, що раніше представники експертного середовища також неодноразово наголошували на позитивних змінах у роботі на Банковій після призначення Буданова.

Зокрема, йшлося про очищення від корупційних схем і зменшення політичного тиску на парламент.

