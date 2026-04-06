Глава правительства Юлия Свириденко провела встречу с руководителями комитетов Верховной Рады, в ходе которой обсудили продолжение международного финансирования Украины.

Финансирование для Украины

По словам премьер-министра, Украина должна проводить реформы, чтобы получать стабильное международное финансирование. В частности, в рамках Ukraine Facility и программы Международного валютного фонда (МВФ) нужно выполнить свою “домашнюю работу” для продолжения реформ. И здесь должны совместно работать парламент и правительство.

Во время встречи обсудили нормы, необходимые для продолжения реформ, выполнения обязательств перед партнерами и дальнейшего продвижения Украины на пути к членству в ЕС.

— Договорились, что в повестку дня будут внесены срочные законопроекты, по которым достигнуто согласие. Также продолжим консультации по другим документам, вызывающим дискуссии, — сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

15 марта постоянный представитель МВФ в Украине Присцилла Тоффано выразила обеспокоенность по поводу способности Украины получить оставшуюся часть финансирования из пакета на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в парламенте.

По ее словам, Украина должна была до конца марта принять поправки к закону, которые повысят налоги для предприятий и домохозяйств. Несмотря на то что эти меры крайне непопулярны среди населения на пятом году войны, они необходимы для разблокирования финансирования.

