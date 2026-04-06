Очільниця уряду Юлія Свириденко провела зустріч із керівниками комітетів Верховної Ради, під час якої обговорили продовження міжнагородного фінансування для України.

Про це йдеться у повідомленні на урядовому порталі.

Фінансування для України

За словами прем’єрки, Україна має проводити реформи, щоб отримувати стабільне міжнародне фінансування. Зокрема, в рамках Ukraine Facility та програми Міжнародного валютного фонду (МВФ) має виконати свою “домашню роботу” для продовження реформ. І тут спільно мають працювати парламент та уряд.

Зараз дивляться

Під час зустрічі обговорили норми, необхідні для продовження реформ, виконання зобов’язань перед партнерами та подальшого просування України на шляху до членства в ЄС.

— Домовилися, що до порядку денного будуть внесені термінові законопроєкти, щодо яких є порозуміння. Також продовжимо консультації щодо інших документів, які викликають дискусії, — повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

15 березня постійна представниця МВФ в Україні Прісцилла Тоффано висловила стурбованість щодо спроможності України отримати решту фінансування з пакету на $8,1 млрд через затягування необхідних рішень у парламенті.

За її словами, Україна мала до кінця березня ухвалити поправки до закону, які підвищать податки для підприємств і домогосподарств. Попри те що ці заходи вкрай непопулярні серед населення на п’ятому році війни, вони необхідні для розблокування фінансування.

Джерело : Урядовий портал

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.