Портовая инфраструктура была под ударом во время ночной атаки на Одесскую область сегодня ночью, 15 апреля.

Атака на Одесскую область 15 апреля: что известно

Атака на Одесскую область 15 апреля была с применением ударных беспилотников.

Целью вражеских ударов была портовая инфраструктура региона.

В результате попаданий повреждены складские и административные здания, вспыхнули пожары.

Возгорание спасатели оперативно ликвидировали.

В настоящее время продолжается осмотр повреждений и ликвидация последствий.

Напомним, что минувшей ночью армия РФ также массированно атаковала гражданскую и портовую инфраструктуру юга Одесской области.

В частности, на территории порта в Измаиле было повреждено гражданское судно под флагом Панамы, причал и баржа. Повреждениям подверглось и портовое оборудование.

Вражеской атакой было разрушено здание СТО, уничтожены два пассажирских автобуса и семь легковых автомобилей. Под ударом была и карета скорой помощи.

Кроме того, побило крыши шести частных домов.

Утром 14 апреля россияне совершили повторную атаку на Одесскую область, поразив гражданское судно под флагом Либерии.

Сухогруз как раз заходил в порт для погрузки кукурузой.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 512-е сутки.

