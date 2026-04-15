Атака на Одесскую область: под ударом снова была портовая инфраструктура, есть разрушения
Портовая инфраструктура была под ударом во время ночной атаки на Одесскую область сегодня ночью, 15 апреля.
Атака на Одесскую область 15 апреля: что известно
Атака на Одесскую область 15 апреля была с применением ударных беспилотников.
Целью вражеских ударов была портовая инфраструктура региона.
В результате попаданий повреждены складские и административные здания, вспыхнули пожары.
Возгорание спасатели оперативно ликвидировали.
В настоящее время продолжается осмотр повреждений и ликвидация последствий.
Напомним, что минувшей ночью армия РФ также массированно атаковала гражданскую и портовую инфраструктуру юга Одесской области.
В частности, на территории порта в Измаиле было повреждено гражданское судно под флагом Панамы, причал и баржа. Повреждениям подверглось и портовое оборудование.
Вражеской атакой было разрушено здание СТО, уничтожены два пассажирских автобуса и семь легковых автомобилей. Под ударом была и карета скорой помощи.
Кроме того, побило крыши шести частных домов.
Утром 14 апреля россияне совершили повторную атаку на Одесскую область, поразив гражданское судно под флагом Либерии.
Сухогруз как раз заходил в порт для погрузки кукурузой.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 512-е сутки.
