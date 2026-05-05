Информация об отставке начальника КМВА Тимура Ткаченко, которая ширится через соцсети, не соответствует действительности.

Об этом сообщили Тимур Ткаченко и Киевская городская военная администрация.

Отставка Тимура Ткаченко: что известно

Отметим, что о том, что Ткаченко якобы написал заявление на увольнение, заявил в соцсетях нардеп Алексей Гончаренко, однако позже он сам же и опроверг эту информацию.

Тимур Ткаченко в своем сообщении об отставке пояснил, что эта информация не соответствует действительности. Он призвал сосредоточить внимание на подготовке к отопительному сезону, а также отметил важность обсуждения городских инфраструктурных проектов и расходов, в частности на строительство дорог и мостов.

Опровергли эту информацию и в Киевской городской военной администрации.

– Мы опровергаем эту информацию… просим не распространять неподтвержденную информацию и ориентироваться исключительно на официальные источники, – говорится в комментарии, опубликованном Укринформом.

Напомним, Тимур Ткаченко был назначен начальником Киевской городской военной администрации 31 декабря 2024 года.

