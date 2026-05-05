Відставка Тимура Ткаченка: у КМВА спростували чутки
Інформація про відставку начальника КМВА Тимура Ткаченка, що шириться через соцмережі, не відповідає дійсності.
Про це повідомили Тимур Ткаченко та Київська міська військова адміністрація.
Відставка Тимура Ткаченка: що відомо
Зауважимо, що про те, що Ткаченко нібито написав заяву на звільнення заявив у соцмережах нардеп Олексій Гончаренко, однак пізніше він сам же й спростував цю інформацію.
Тимур Ткаченко у своєму дописі про відставку пояснив, що ця інформація не відповідає дійсності. Він закликав зосередити увагу на підготовці до опалювального сезону, а також наголосив на важливості обговорення міських інфраструктурних проєктів і витрат, зокрема на будівництво доріг та мостів.
Спростували цю інформацію і у Київській міській військовій адміністрації.
– Ми спростовуємо цю інформацію… просимо не поширювати непідтверджену інформацію та орієнтуватись виключно на офіційні джерела, – сказано в коментарі, який опублікував Укрінформ.
Нагадаємо, Тимур Ткаченко був призначений начальником Київської міської військової адміністрації 31 грудня 2024 року.
