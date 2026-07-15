Депутаты фракции Слуга народа собрались на заседание с участием Сергея Корецкого – главы правления НАК Нафтогаз Украины, которого называют вероятным кандидатом на должность премьер-министра.

Об этом сообщает глава фракции Слуга народа Давид Арахамия и народная депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк.

Почему депутаты фракции Слуга народа собрались на заседание

– Провели заседание фракции, встретились с Сергеем Корецким, пообщались о его видении работы Кабинета министров, структуре правительства, – отметил Арахамия.

По его словам, Корецкий имеет значительный опыт в корпоративном и государственном секторе, хорошо зарекомендовал себя в Укрнефти и Нафтогазе.

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Арахамия добавил, что во время прошлого отопительного сезона газ фактически был единственным энергоресурсом, стабильно поставляемым потребителям, несмотря на атаки на мощности добычи и хранения.

По его мнению, это очень полезный опыт, особенно в условиях, когда Украина готовится к, вероятно, самой тяжелой зиме.

По словам народной депутатки, вечером депутаты фракции Слуга народа соберутся на заседание еще раз, однако уже с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Ожидается, что там депутатам представят новый состав Кабинета министров.

Как отметила Василевская-Смаглюк, завтрашнее заседание Верховной Рады начнется с назначения премьер-министра Украины. Она добавила, что в дальнейшем парламент будет рассматривать кандидатуры министров и голосовать за них.

Кандидатура Сергея Корецкого рассматривается на должность премьер-министра Украины. Раньше мы писали его биографию и факты из жизни.

В понедельник, 13 июля, Юлия Свириденко подала в отставку с должности главы украинского правительства.

На следующий день, 14 июля, Верховная Рада поддержала отставку Юлии Свириденко с должности премьер-министра.

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