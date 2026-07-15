Депутати фракції Слуга народу зібралися на засідання за участю Сергія Корецького – очільника правління НАК Нафтогаз України, якого називають ймовірним кандидатом на посаду прем’єр-міністра.

Про це повідомляє очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія та народна депутатка України Ольга Василевська-Смаглюк.

Чому депутати фракції Слуга народу зібралися на засідання

– Провели засідання фракції, зустрілися з Сергієм Корецьким, поспілкувалися про його бачення роботи Кабінету міністрів, структури уряду, – зазначив Арахамія.

За його словами, Корецький має вагомий досвід в корпоративному та державному секторі, добре зарекомендував себе в Укрнафті та Нафтогазі.

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Арахамія додав, що під час минулого опалювального сезону газ фактично був єдиним енергоресурсом, який стабільно постачали споживачам, попри атаки на потужності видобутку та зберігання.

На його думку, це надзвичайно корисний досвід, особливо в умовах, коли Україна готується до, ймовірно, найважчої зими.

За словами народної депутатки, ввечері депутати фракції Слуга народу зберуться на засідання ще раз, проте вже за участю президента України Володимира Зеленського.

Очікується, що там депутатам представлять новий склад Кабінету міністрів.

Як зазначила Василевська-Смаглюк, завтрашнє засідання Верховної Ради розпочнеться з призначення прем’єр-міністра України. Вона додала, що надалі парламент розглядатиме кандидатури міністрів та голосуватиме за них.

Кандидатуру Сергія Корецького розглядають на посаду прем’єр-міністра України. Раніше ми писали його біографію та факти із життя.

У понеділок, 13 липня, Юлія Свириденко подала у відставку із посади очільниці українського уряду.

Наступного дня, 14 липня, Верховна Рада підтримала відставку Юлії Свириденко з посади премʼєр-міністра.

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