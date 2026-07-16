Председатель комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев решил сложить свой депутатский мандат.

Об этом нардеп объявил на заседании Верховной Рады.

Никита Потураев слагает мандат

Депутат хотел, чтобы его отставку рассмотрели на заседании до того, как приступить к кадровым вопросам, но уже начали рассмотрение вопроса о назначении Сергея Корецкого на должность премьера.

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— Я подожду момента, когда это станет возможно с процедурной точки зрения, и прошу коллег в Верховной Раде рассмотреть этот вопрос так же безотлагательно, как они рассматривают другие решения, из-за которых я был вынужден принять для себя такое решение, — сказал Никита Потураев.

Впоследствии он опубликовал свое заявление в социальных сетях.

— Уважаемый Руслан Алексеевич. Этим заявлением сообщаю вам о принятии мною решения прекратить мои полномочия как народного депутата Украины Верховной Рады IX созыва, – написал в заявлении Никита Потураев.

По словам народного депутата Владимира Вятровича, он не поддержит голосование о сложении депутатского мандата Потураевым.

— Считаю, что он должен работать в парламенте, потому что хорошо исполнял обязанности депутата и главы комитета, — написал Вятрович в соцсетях.

Замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук подчеркнула, что уважает право на эмоцию Потураева, но если вопрос о сложении мандата вынесут на голосование, то она не поддержит.

– Никита Потураев – один из наиболее эффективных и ценностных депутатов этого созыва, – подчеркнула Евгения Кравчук.

Народная депутат от Слуги Народа Елизавета Богуцкая тоже заявила, что не поддержит сложение мандата Никитой Потураевым.

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