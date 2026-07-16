Голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв вирішив скласти свій депутатський мандат.

Про це нардеп оголосив під час засідання Верховної Ради.

Микита Потураєв складає мандат

Нардеп хотів, щоб його відставку розглянули на засіданні, перш ніж приступити до кадрових питань, але вже почали розгляд питання про призначення Сергія Корецького на посаду прем’єра.

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— Я почекаю моменту, коли процедурно це буде можливо, і просив би колег у Верховній Раді розглянути це так само невідкладно, як вони розглядають інші рішення, через які я був змушений ухвалити для себе таке рішення, — сказав Микита Потураєв.

Згодом він у соцмережах опублікував свою заяву.

— Шановний Руслане Олексійовичу. Цією заявою повідомляю вас про прийняття мною рішення припинити мої повноваження як народного депутата України Верховної Ради IX скликання, — написав у заяві Микита Потураєв.

За словами народного депутата Володимира В’ятровича, він не підтримає голосування про складання депутатського мандату Потураєвим.

— Вважаю, що він має працювати в парламенті, тому що добре виконував обов’язки депутата і голови комітету, — написав В’ятрович у соцмережах.

Заступниця голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук наголосила, що поважає право на емоцію Потураєва, але якщо питання про складання мандату винесуть на голосування, то вона не підтримає.

– Микита Потураєв – один із найбільш ефективних і ціннісних депутатів цього скликання, – наголосила Євгенія Кравчук.

Народна депутатка від Слуги народу Єлизавета Богуцька теж заявила, що не підтримає складання мандату Микитою Потураєвим.

Фото: Микита Потураєв

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