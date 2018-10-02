Факты ICTV завершили традиционный рейтинг ТОП-100 блогеров Украины. Лучшим блогером в категории Народный выбор стал Виктор Литовченко.

Факты ICTV уже в четвертый раз проводят уникальный проект ТОП-100 блогеров Украины. Ежегодно украинцы выбирают лучшего автора Интернет. Традиционно рейтинг делится на две категории: ТОП-100 блогеров Украины и Народный выбор.

Победители

Во время голосования украинцы имели возможность предлагать блогеров в категорию Народный выбор. Ее победителем стал Виктор Литовченко – 12 890 голоса. YouTube-блогер, ведущий шоу ВАТА TV, где Литовченко рассказывает в иронично-юмористически-сатирическом стиле о самых ключевых событиях русского мира. На YouTube-канал блогера подписано 135 667 пользователей.

– Впечатления, само собой, меня переполняют. Как-никак, самый Народный. Считаю это архипочетным и чрезвычайно стимулирующим фактором для дальнейшего развития своего проекта. Для проекта это дополнительный знак качества и подтверждение, что мы на правильном пути. Будем “долбить эту скалу” дальше!

Андрей Луганский занял второе место, получив 11 636 голоса. В категорию Народного выбора было предложено YouTube-канал Андрей Луганский 2, где 60 436 подписчиков. Блогер ведет канал, посвященный борьбе с российской пропагандой.

Третье место занял Евгений Вольнов – 4 722 голоса. YouTube-блогер. В категории Народного выбора участвовал канал под названием Евгений Вольнов. У блогера 329 361 подписчиков.

Полный список категории Народный выбор 2018 смотрите здесь.

Статистика

Голосование проходило на протяжении 30 дней – с 1 по 30 сентября. Рейтинг собрал 157 932 голоса читателей сайта Факты ICTV. Среди них – 82 310 голоса в категории ТОП-100 блогеров и 75 622 голоса в категории Народный выбор.

В рейтинг вошли 167 блогеров, среди которых – 122 мужчины и 45 женщин.

ТОП-100 блогеров Украины 2018

Как и в прошлом году, мы предложили ТОП-блогерам 2017 назвать по 10 своих фаворитов.

Факты ICTV опросили 100 человек и получили более 400 имен, из которых сформировали ТОП-100 блогеров 2018. В рейтинг вошли блогеры, которых называли 2 и более раз.