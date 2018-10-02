Факти ICTV завершили традиційний рейтинг ТОП-100 блогерів України. Найкращим блогером в категорії Народний вибір став Віктор Литовченко.

Факти ICTV вже вчетверте проводять унікальний проект ТОП-100 блогерів України. Щороку українці обирають найкращого автора Інтернету. Традиційно рейтинг поділяється на дві категорії: ТОП-100 блогерів України та Народний вибір.

Переможці

Під час голосування українці мали можливість пропонувати блогерів в категорію Народний вибір. Її переможцем став Віктор Литовченко – 12 890 голоси. YouTube-блогер, ведучий шоу ВАТА TV, де Литовченко в іронічно-гумористично-сатиричному стилі розповідає про найбільш ключові події руського миру. На YouTube-канал блогера підписано 135 667 користувачів.

– Враження, само собою, мене переповнюють. Як-не-як, самий Народний. Вважаю це архіпочесним і надзвичайно стимулюючим фактором для подальшого розвитку свого проекту. Для проекту це додатковий знак якості і підтвердження, що ми на правильному шляху. Будемо “лупати сю скалу” далі!

Андрій Луганський посів друге місце, отримавши 11 636 голоси. До Народного вибору було запропоновано YouTube-канал Андрій Луганський 2, де 60 436 підписників. Блогер веде канал, присвячений боротьбі з російською пропагандою.

Третє місце посів Євгеній Вольнов – 4 722 голоси. YouTube-блогер. В Народному виборі взяв участь канал під назвою Евгений Вольнов. У блогера 329 361 підписників.

Повний список категорії Народний вибір 2018 дивіться тут.

Статистика

Голосування тривало 30 днів – з 1 по 30 вересня. Рейтинг зібрав 157 932 голоси читачів. Серед них – 82 310 голоси у категорії ТОП-100 блогерів та 75 622 голоси у категорії Народний вибір.

До рейтингу увійшли 167 блогерів, серед яких 122 чоловіків та 45 жінок.

ТОП-100 блогерів України 2018

Як і минулоріч ми запропонували ТОП-блогерам 2017 назвати по 10 своїх фаворитів.

Факти ICTV опитали 100 осіб та отримали більше 400 імен, з яких сформували ТОП-100 блогерів 2018. До рейтингу увійшли блогери, яких називали 2 і більше разів.