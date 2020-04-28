Карантин на травневі свята: 75% українців планують залишитися вдома

Три чверті українців, тобто 75%, планують бути вдома на травневі свята. Такі результати опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг 24-25 квітня.

Водночас 17% респондентів мають намір зайнятися домашнім господарством, 8% планують відвідати рідних, 5% – провести час з друзями чи знайомими та 1% – поїхати у подорож країною.

Окрім того, майже третина українців (29%) зізналися, що, незважаючи на карантин, виходять з дому кілька разів на день, ще 23% – один раз.

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Раз на кілька днів виходять 37% респондентів, а 11% взагалі намагаються не виходити.

Соціологічна група Рейтинг 24-25 квітня провела дослідження Україна на карантині: моніторинг суспільних настроїв, опитавши 1 200 респондентів віком від 18 років.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Рейтинг