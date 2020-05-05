Спалах коронавірусу у психоневрологічному інтернаті Почаєва – захворіли три медики

Коронавірус підтвердився у трьох працівників Почаївського психоневрологічного інтернату, а четвертий, який був у контакті з хворим на Covid-19, чекає на результати тестування.

В закладі перебуває 155 підопічних та 106 працівників. Вони намагаються власними силами протидіяти поширенню інфекції. Зокрема, розроблено план заходів, шиють маски, щоденно заварюють трав’яні чаї, вітамінізують їжу для зміцнення імунітету пацієнтів.

Ситуація складна, оскільки лікар, який здійснює медичний супровід підопічних, перебуває в ізоляції. Консультування та лікування відбувається дистанційно.

Заборонено відвідування та вхід на територію сторонніх.

– В інтернаті відсутній алгоритм дій персоналу установи в умовах пандемії, якій має бути розроблений посадовими особами Тернопільської обласної державної адміністрації для протидії поширенню коронавірусної хвороби в установах соціального захисту населення, – зазначають в Офісі омбудсмена.

Станом на 5 травня у Тернопільській області зареєстровано 923 випадки коронавірусу, 15 – летальних, 172 людини одужали.

До речі, у Почаєві, де знаходиться Почаївська лавра, з 21 квітня ввели заборону на в’їзд і виїзд. Таке рішення ухвалили через різке зростання захворюваності на коронавірус.

Нагадаємо, на Великдень, 19 квітня, попри заборону, у Почаївській лаврі служба відбулася за участі значної кількості вірян, які не дотримувалися дистанції.