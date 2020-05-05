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Факты / Украина / Общество

Заказ продуктов через OLX: цены и как работает онлайн-сервис

На время карантина OLX, UAPAY, Нова пошта та ЕКО маркет запускают сервис адресной доставки продуктов, который доступен в Киеве с 5 мая.

Для заказа продуктов необходимо сделать всего три шага:

  • выбрать продуктовый набор на OLX;
  • указать адрес доставки;
  • оплатить заказ онлайн и ждать курьера.

Сейчас доступны три вида продуктовых наборов стоимостью 215 грн, 289 грн и 549 грн.

В них входят самые необходимые продукты: сахар, мука, подсолнечное масло, макароны, гречневая крупа, чай, хлеб, молоко, печенье и туалетная бумага.

Стоимость доставки любого набора — 70 грн. Заказ привезут в день оформления, если он сделан до 11.00, если немного позже – на следующий.

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В случае успешности проекта OLX планирует увеличить ассортимент наборов и географию доставки.

Отмечается, что OLX предоставляет платформу для заказа продуктов, ЕКО Маркет отвечает за наличие и качество наборов, UAPAY обеспечивает надежную онлайн оплату, а Нова пошта — курьерскую доставку.

Напомним, ранее сеть продуктовых супермаркетов Сильпо расширила услугу доставки продуктов на дом в крупных городах.

Источник: OLX

Фото: Dreamstime

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