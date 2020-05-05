Замовлення продуктів через OLX: ціни і як працює онлайн-сервіс

На час карантину OLX, UAPAY, Нова пошта та ЕКО маркет запускають сервіс адресної доставки продуктів, який доступний у Києві з 5 травня.

Для замовлення продуктів необхідно зробити всього три кроки:

вибрати продуктовий набір на OLX

вказати адресу доставки;

оплатити замовлення онлайн і чекати кур’єра.

Нині доступні три види продуктових наборів вартістю 215 грн, 289 грн і 549 грн.

До них входять найнеобхідніші продукти: цукор, борошно, олія, макарони, гречана крупа, чай, хліб, молоко, печиво і туалетний папір.

Вартість доставки будь-якого набору – 70 грн. Замовлення привезуть у день оформлення, якщо це зроблено до 11.00, якщо трохи пізніше – наступного.

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У разі успішності проекту OLX планує збільшити асортимент наборів і географію доставки.

Відзначається, що OLX надає платформу для замовлення продуктів, ЕКО Маркет відповідає за наявність і якість наборів, UAPAY забезпечує надійну онлайн оплату, а Нова пошта – кур’єрську доставку.

Нагадаємо, раніше мережа продуктових супермаркетів Сільпо розширила послугу доставки товарів додому в великих містах.

Джерело: OLX