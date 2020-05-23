Зоопарк у Києві відкрився 23 травня після першої за 50 років реконструкції. Напередодні мер столиці Віталій Кличко повідомив, що йдеться про першу чергу, та показав відео.
За його словами, територія зоопарку змінилася – “нова вхідна група із гарною площею і новими приміщеннями, громадські вбиральні, медпункт, сучасний універсальний вольєр для тварин і птахів”.
На вході до Київського зоопарку відвідувачам вимірюють температуру, без масок не пускають.
Ціни на квитки:
- для дорослих – 100 грн;
- для дітей – 50 грн.
Працює зоопарк: вівторок-неділя – 9.00 до 16.00, а у понеділок – з 12.00 до 16.00.
Водночас у звіринці триває будівництво нового приматника, океанаріуму, а також фудкортів та великого паркінгу для відвідувачів на 500 авто, який відкриють у липні.
Реконструкція Київського зоопарку почалися майже три роки тому – влітку 2017-го. На першу чергу з бюджету столиці виділили 200 млн грн.