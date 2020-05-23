Зоопарк у Києві відкрився 23 травня після першої за 50 років реконструкції. Напередодні мер столиці Віталій Кличко повідомив, що йдеться про першу чергу, та показав відео.

За його словами, територія зоопарку змінилася – “нова вхідна група із гарною площею і новими приміщеннями, громадські вбиральні, медпункт, сучасний універсальний вольєр для тварин і птахів”.

На вході до Київського зоопарку відвідувачам вимірюють температуру, без масок не пускають.

Ціни на квитки:

для дорослих – 100 грн;

для дітей – 50 грн.

Працює зоопарк: вівторок-неділя – 9.00 до 16.00, а у понеділок – з 12.00 до 16.00.

Водночас у звіринці триває будівництво нового приматника, океанаріуму, а також фудкортів та великого паркінгу для відвідувачів на 500 авто, який відкриють у липні.

Реконструкція Київського зоопарку почалися майже три роки тому – влітку 2017-го. На першу чергу з бюджету столиці виділили 200 млн грн.