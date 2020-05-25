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Факты / Украина / Общество

К послаблению карантина в Украине не готовы восемь областей (СПИСОК)

В Минздраве назвали восемь областей, которые по состоянию на 25 мая не отвечают всем критериям для послабления карантинных ограничений в связи с эпидемией коронавируса.

Список областей:

  1. Волынская;
  2. Днепропетровская;
  3. Донецкая;
  4. Закарпатская;
  5. Луганская;
  6. Львовская;
  7. Ровенская;
  8. Черновицкая.
Послаблення карантину в Україні - які області не готові

Фото: МОЗ

В частности, эти регионы не могут подключиться ко второму этапу послабления карантина, который начался в Украине с 22 мая, из-за высокой инцидентности (общее количество новых случаев коронавируса за неделю на 100 тыс. населения), загруженности мест в больницах и низкого охвата населения ПЦР-тестированием.

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Больше всего претензий к Черновицкой области, где два критерия с трех превышают норму.

Напомним, 26 мая начнется ослабление карантина в Киевской области. Возобновит работу городской и пригородный транспорт, а также детские сады. Разрешат проведение спортивных мероприятий, но без зрителей. Также возобновятся церковные службы.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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