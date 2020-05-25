В Минздраве назвали восемь областей, которые по состоянию на 25 мая не отвечают всем критериям для послабления карантинных ограничений в связи с эпидемией коронавируса.

Список областей:

Волынская; Днепропетровская; Донецкая; Закарпатская; Луганская; Львовская; Ровенская; Черновицкая.

В частности, эти регионы не могут подключиться ко второму этапу послабления карантина, который начался в Украине с 22 мая, из-за высокой инцидентности (общее количество новых случаев коронавируса за неделю на 100 тыс. населения), загруженности мест в больницах и низкого охвата населения ПЦР-тестированием.

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Больше всего претензий к Черновицкой области, где два критерия с трех превышают норму.

Напомним, 26 мая начнется ослабление карантина в Киевской области. Возобновит работу городской и пригородный транспорт, а также детские сады. Разрешат проведение спортивных мероприятий, но без зрителей. Также возобновятся церковные службы.