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Факти / Україна / Суспільство

До послаблення карантину в Україні не готові вісім областей (СПИСОК)

У МОЗ назвали вісім областей, які станом на 25 травня не відповідають всім критеріям для послаблення карантинних обмежень у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Список областей:

  1. Волинська;
  2. Дніпропетровська;
  3. Донецька;
  4. Закарпатська;
  5. Луганська;
  6. Львівська;
  7. Рівненська;
  8. Чернівецька.
Послаблення карантину в Україні - які області не готові

Фото: МОЗ

Зокрема, ці регіони не можуть долучитися до другого етапу послаблення карантину, який почався в Україні з 22 травня, через високу інцидентність (загальна кількість нових випадків коронавірусу за тиждень на 100 тис. населення), завантаженість місць у лікарнях та низьке охоплення населення ПЛР-тестуванням.

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Найбільше претензій до Чернівецької області, де два критерії з трьох перевищують норму.

Нагадаємо, 26 травня розпочнеться послаблення карантину у Київській області. Відновить роботу міський та приміський транспорт, а також дитячі садки. Дозволять проведення спортивних заходів, але без глядачів. Також відновляться церковні служби.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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