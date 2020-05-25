У МОЗ назвали вісім областей, які станом на 25 травня не відповідають всім критеріям для послаблення карантинних обмежень у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Список областей:

Волинська; Дніпропетровська; Донецька; Закарпатська; Луганська; Львівська; Рівненська; Чернівецька.

Зокрема, ці регіони не можуть долучитися до другого етапу послаблення карантину, який почався в Україні з 22 травня, через високу інцидентність (загальна кількість нових випадків коронавірусу за тиждень на 100 тис. населення), завантаженість місць у лікарнях та низьке охоплення населення ПЛР-тестуванням.

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Найбільше претензій до Чернівецької області, де два критерії з трьох перевищують норму.

Нагадаємо, 26 травня розпочнеться послаблення карантину у Київській області. Відновить роботу міський та приміський транспорт, а також дитячі садки. Дозволять проведення спортивних заходів, але без глядачів. Також відновляться церковні служби.