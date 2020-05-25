Кабмін готує законопроекти, ухвалення яких дозволить до кінця року запровадити пенсійну систему з накопичувальними фондами, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Не хочу здатися занадто оптимістом, але до 1 січня 2021 року це цілком реально, – вважає він.

Глава уряду також розповів концепцію реформування пенсійної системи.

За його словами, обговорюється такий варіант: 2% від нинішнього єдиного соціального внеску (ЄСВ) виділятимуться в накопичення, без збільшення навантаження на фірми та людей, ще 2% – з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

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– Ці 4% дозволяють у сьогоднішніх цінах під час виходу на пенсію отримати 1 млн грн, – зазначив Шмигаль.

Прем’єр назвав три варіанти отримання цієї накопиченої пенсії:

можна забрати всю суму у разі досягненні пенсійного віку;

розстрочка виплат на 5-10 років;

довічне утримання.

Шмигаль пояснив, що це як пенсійний депозит, де частину забезпечує держава, а другу частину може докладати сама людина.

Днями у Міністерстві соціальної політики представили законопроект №2683 про запровадження накопичувальної професійної пенсійної системи. Реформа торкнеться окремих категорій працівників у віці до 35 років, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення.