Ночной клуб в элитном поселке Козин под Киевом, где живут нынешние и бывшие высшие чиновники и нардепы, грубо нарушил карантин.

Среди них — работа развлекательного заведения после 22.00. Кроме того, во время проверки сотрудники Обуховского отдела полиции обнаружили, что персонал и более 500 его посетителей пренебрегают средствами индивидуальной защиты.

На админстратора ночного клуба составили два админпротокола, а само заведение закрыли.

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Санкция ст. 44-3 КУоАП предусматривает штраф для граждан от 17 тыс. до 34 тыс. грн, а для должностных лиц — от 34 тыс. до 170 тыс. грн.







Персонал и посетители без масок: в элитном Козине закрыли ночной клуб / 2 фотографии

В Киеве после таких проверок в конце недели закрыли четыре ночных клуба.

Они тоже работали после 22.00, нарушая правила адаптивного карантина.

Муниципальные патрули за несколько дней проверили в столице более 430 заведений и составили 107 протоколов. Это означает, что каждый четвертый нарушает правила.