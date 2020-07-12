Нічний клуб в елітному селищі Козин під Києвом, де живуть нинішні на колишні високопосадовці та нардепи, грубо порушив карантинні обмеження.

Серед них – робота розважального закладу після 22.00. Окрім того, під час перевірки працівники Обухівського відділу поліції виявили, що персонал та понад 500 його відвідувачів нехтують засобами індивідуального захисту.

На адмінстратора нічного клубу склали два адмінпротоколи, а сам заклад закрили.

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Санкція ст. 44-3 КУпАП передбачає штраф для громадян від 17 тис. до 34 тис. грн, а для посадових осіб – від 34 тис. до 170 тис. грн.







Персонал і відвідувачі без масок: в елітному Козині закрили нічний клуб / 2 фотографии

У Києві після таких перевірок наприкінці тижня закрили чотири нічних клуби.

Вони теж працювали після 22.00, порушуючи правила адаптивного карантину.

Муніципальні патрулі за кілька днів перевірили у столиці понад 430 закладів і склали 107 протоколів. Це означає, що кожен четвертий порушує правила.